Apr 28, 2025 10:43 PMClock
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رويترز عن زيلنسكي: إتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة أصبحت بعد المفاوضات أقوى وأكثر عدالة

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