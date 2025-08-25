12:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن رئيس فنلندا: إخفاقنا في السيطرة على الوضع في قطاع غزة فشل للإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o