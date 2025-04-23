Apr 23, 2025 11:17 AMClock
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"رويترز" عن رئيس الأركان الأوكراني: الطريق إلى السلام ليس سهلا لكن أوكرانيا كانت ولا تزال ملتزمة بجهود السلام

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