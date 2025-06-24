Jun 24, 2025 6:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز" عن جنرال أميركي كبير: من المرجح أن يمثل الحوثيون مشكلة مستمرة ستتعامل معها أميركا في المستقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o