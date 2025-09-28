Sep 28, 2025 7:02 AMClock
أبرز الأحداث
"رويترز" عن بيانات "فلايت رادار": المجال الجوي قرب لوبلين وجيشوف في بولندا مغلق بسبب نشاط عسكري غير مخطط له

