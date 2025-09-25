Sep 25, 2025 7:12 AMClock
رويترز عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ولاية زوليا في فنزويلا

