Apr 23, 2025 8:11 PMClock
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رويترز عن المتحدث باسم السفارة الصينية: على واشنطن الدخول بمشاورات متكافئة إذا أرادت معالجة مشكلة الفنتانيل

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