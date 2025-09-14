7:03 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز" عن الجيش الصيني: على الفلبين أن تتوقف فورا عن الحوادث الاستفزازية وتصعيد التوترات في بحر جنوب الصين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o