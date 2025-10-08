Oct 8, 2025 6:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز عن إدارة أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي يشوش على الإشارات وصعد على متن سفينتين على الأقل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o