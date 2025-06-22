Jun 22, 2025 9:47 PMClock
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رويترز: طيران العال الإسرائيليّ يتلقى 25 ألف طلب لرحلات من تل أبيب إلى الخارج منذ أمس

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