Jun 23, 2025 2:03 PMClock
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"رويترز": السفارة الأميركية في قطر تُصدر رسالة للرعايا الأميركيين توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر

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