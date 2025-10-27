Oct 27, 2025 10:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا واهتزاز مبان في مدينة إسطنبول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o