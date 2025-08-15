Aug 15, 2025 1:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o