Oct 17, 2025 6:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: رئيس وزراء البيرو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة ليما خلال ساعات في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o