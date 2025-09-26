Sep 26, 2025 9:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": حطام طائرة مسيّرة تسبّب في اندلاع حريق بإحدى وحدات مصفاة أفيبسكي للنفط في جنوب روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o