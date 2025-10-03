Oct 3, 2025 1:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا بسبب امتلاء صهاريج التخزين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o