Jul 23, 2025 10:44 AMClock
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رويترز: تركيا وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم تسمح لأنقرة باستخدام طائرات يوروفايتر المقاتلة

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