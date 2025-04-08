Apr 8, 2025 3:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: ترامب يخطط لفرض غرامة بـ998 دولارا في اليوم على المهاجرين غير الشرعيين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o