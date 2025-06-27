Jun 27, 2025 4:06 PMClock
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رويترز: ترامب يخطط لأوامر تنفيذية لزيادة إمدادات الكهرباء لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي

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