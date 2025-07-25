Jul 25, 2025 9:09 AMClock
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رويترز: تحليل داخلي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يجد أي دليل على أن حماس سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة من واشنطن لقطاع غزة

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