May 2, 2025 2:21 PMClock
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رويترز: بموجب الشروط التي تجري مناقشتها ستخفف إيران أو تُصدّر مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪

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