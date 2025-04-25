Apr 25, 2025 1:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: برنامج الأغذية العالمي يقول إن خفض العمالة المخطط له قد لا يكون كافيا وسيواصل دراسة تقليص إضافي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o