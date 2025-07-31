Jul 31, 2025 6:04 PMClock
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"رويترز": الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن بأن ترامب أوضح أن الاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يتم بحلول الثامن من آب

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