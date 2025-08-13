Aug 13, 2025 7:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": المواقع التي يمكن أن يلتقي ترامب وبوتين وزيلينسكي في أحدها تشمل مدنًا في أوروبا والشرق الأوسط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o