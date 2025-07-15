Jul 15, 2025 4:30 PMClock
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رويترز: المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على 8 أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقمع العابر للحدود

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