Apr 30, 2025 9:55 PMClock
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رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تسجل أدنى مستوى تسوية منذ مارس 2021

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