May 2, 2025 9:11 PMClock
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رويترز: الشرطة الألمانية قبضت على سائق السيارة الذي نفذ حادثة الدهس بمدينة شتوتغارت

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