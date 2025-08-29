Aug 29, 2025 6:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: الرئيس الفلسطيني لن يتمكّن على الأرجح من إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد رفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o