Apr 22, 2025 7:07 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: الذهب يصعد في المعاملات الفورية 2 في المئة إلى مستوى قياسي عند 3494.66 دولارًا للأونصة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o