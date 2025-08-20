آخر الأخبار
رويترز: البابا لاوون الرابع عشر يدعو الكاثوليك إلى جعل يوم الجمعة يومًا للصيام والدعاء من أجل السلام في أوكرانيا وغيرها
"القسام": هاجمنا صباح اليوم موقعاً للعدو جنوب شرقي خان يونس واستهدف...
2025-08-20 12:48:02
الرئيس عون استقبل سفيرة كندا لدى لبنان Stefanie McCollum في زيارة و...
2025-08-20 12:42:33
إسرائيل تصادق رسميا على خطة البناء الاستيطاني E1 في القدس الشرقية
2025-08-20 12:35:53
"القسام": هاجمنا صباح اليوم موقعاً للعدو جنوب شرقي خان يونس واستهدفنا دبابات ميركافا بعبوات وقذائف
الرئيس عون استقبل سفيرة كندا لدى لبنان Stefanie McCollum في زيارة وداعية وأشاد بدورها في تعزيز العلاقات اللبنانية - الكندية خلال فترة عملها الدبلوماسي في لبنان
فرنجيه يرد على معوض: لطالما حاولنا بناء علاقة احترام معه
المفتي دريان يستقبل المدير العام للثقافة وزيارد موسى
اللواء شقير يستقبل البطريرك مار آوا الثالث روئيل
إسرائيل تصادق رسميا على خطة البناء الاستيطاني E1 في القدس الشرقية
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بعد لقائه رئيس الجمهورية من قصر بعبدا: هناك حضور عربي كبير في لبنان، ونأمل بعودة الأشقاء السعوديين قريباً واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور، ويجب أن يكون القطاع المصرفي قوياً إلى جانبنا
سليمان: للالتزام بالبندين (8) و(9) من “إعلان بعبدا”
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تدمر قطاع غزة فقط بل تقضي على فرص إحلال السلام
وكالات بيلاروسية: رئيس بيلاروسيا يقول لضيفه الرئيس الإيراني إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات بما فيها العسكري
هآرتس: إصابة جندي إسرائيلي بهجوم على موقع في خان يونس
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 8 "مخربين" ممن حاولوا التسلل إلى وحدة استطلاع "حاروف" بخان يونس بعد اشتباكات استمرت أكثر من نصف ساعة
دوليات
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
صحة
مع قدوم موسم الانفلونزا...لقاح ذاتي منزلي للمرة الأولى
ثورة في علاج سرطان الثدي.. من صبغة الشعر إلى سلاح ضد السرطان
11 عملية زرع قوقعة مجانًا في "مركز سلّوم الطبي" … الأولى من نوعها في البقاع
العشبة الخضراء الأرخص ثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
