رويترز: البابا لاوون الرابع عشر عبّر في اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي عن الرغبة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ووقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

