Oct 3, 2025 6:35 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": إعادة فتح مطار ميونخ في ألمانيا بعد إغلاقه طوال الليل بسبب طائرات مسيرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o