Sep 29, 2025 7:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"رويترز": إصابة بحّارين وإجلاؤهما مع بقية طاقم سفينة شحن ترفع علم هولندا بعد إصابتها بمقذوف قبالة سواحل عدن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o