Apr 3, 2025 1:15 PMClock
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رويترز: إسرائيل تصف قرار هنغاريا بالإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بأنه "أخلاقي وحازم"

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