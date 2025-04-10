Apr 10, 2025 7:00 AMClock
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رويترز: أسواق الأسهم الصينية تفتتح التعاملات على ارتفاع ومؤشر الأسهم القيادية يرتفع بنسبة 1.6%

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