Jul 14, 2025 6:47 PMClock
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رويترز: أسعار النفط تهبط بأكثر من دولار بعد قول ترامب إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية عالية على روسيا

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