Apr 10, 2025 6:35 AMClock
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رويترز: أسعار النفط تتراجع بنحو 1 في المئة مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين

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