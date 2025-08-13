Aug 13, 2025 5:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

روسيا تفرض قيودا على المكالمات عبر تطبيقي واتساب وتلغرام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o