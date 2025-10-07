Oct 7, 2025 12:41 PMClock
أبرز الأحداث
روسيا تعلن اعتراض طائرات أوكرانية مسيّرة عن بُعد استهدفت منطقة "تيومين" الغنية بالنفط غربي سيبيريا على بُعد أكثر من 2000 كلم من الجبهة

