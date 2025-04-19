Apr 19, 2025 3:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

روسيا تعلن استعادة البلدة ما قبل الأخيرة الخاضعة لسيطرة اوكرانيا في كورسك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o