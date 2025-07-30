Jul 30, 2025 12:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

روسيا اليوم: إطلاق سراح 12 صيادا إیرانیا دخلوا المياه الإقليمية السعودية بعد متابعة مستمرة من سفارة إيران في السعودية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o