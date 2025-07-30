Jul 30, 2025 1:53 PMClock
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روسيا: التسوية السلمية والتعهد بعدم شن هجمات جديدة على إيران شرطان أساسيان لتجديد التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

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