رأى السفير الروسي المعتمد في لبنان السيد الكسندر روداكوف أن هناك تعاونا فعّالا وبنّاء بين روسيا ولبنان في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة. وان القضية الجوهرية اليوم تتمثل في كيفية تنفيذ قرار نزع السلاح في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وإننا نرى أن السبيل الأساسي لمعالجة هذا الملف المعقد يتمثل في الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، استنادًا إلى القرار 1701. لافتا الى ان هذا القرار "حظي بدعمٍ من جميع اللبنانيين، بمن فيهم قيادة "حزب الله" نفسها، التي لا بدّ لها أن تقطع طريقًا طويلًا من التحوّل من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة".

وقال السفير الروسي في حديث خاص وشامل اجراه معه رئيس التحرير جورج توم شاهين في موقع "إيست نيوز" في مكتبه في مقر السفارة في بيروت تناول فيه مواقف بلاده من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية فقال ان بلاده كانت وستبقى الى جانب لبنان، لافتا الى انه و"قبل الأحداث الاخيرة كان طاقم سفارتنا جنبًا إلى جنب مع اللبنانيين منذ جائحة كورونا وتفجير المرفأ كما دعمنا القوات المسلحة اللبنانية".

وعن مشاريع توسيع اللجنة الخماسية لتضم روسيا وإيران التي لم تر النور، قال اننا ننظر إليها على "أنها تجمّع عملٍ تنسيقي يضمّ مجموعة من الدول التي تتحرّك ضمن فلك المصالح الأميركية". في المقابل، تؤكد روسيا على موقفها الثابت الداعي إلى تمكين اللبنانيين من تقرير توجهات سياستهم الوطنية بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

وعن موضوع انسحاب شركة «نوفاتِك» (NOVATEK) من اتفاقية استكشاف حقول الهيدروكربونات اللبنانية في البلوكات الجنوبية، أن الشركات الروسية هي التي تحدد بشكلٍ مستقل الجدوى الاقتصادية من مشاركتها في أي مشروع دولي". وأن مشاريعها في سوريا تاثرت بالعمليات القتالية الجارية وهي غير ملائمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

اما على مستوى القضايا الإقليمية قال السفير روداكوف أنه "كان لروسيا دورٌ حاسم في دحر تنظيم "داعش" على الأراضي السورية". و"وقف تقدّم العصابات الإرهابية باتجاه الأراضي اللبنانية". وعن مستقبل العلاقات مع سوريا بعد تغيير السلطة قال"أن موقف روسيا الثابت في دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضيها يبقى من دون أي تغيير". و"أن القيادة السورية الجديدة تدرك تمامًا أهمية بناء علاقات متينة مع موسكو".

وعن الظروف التي تحكمت بوجود الجيشين الروسي والأميركي في سوريا كشف:"قبل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، كان هناك تواصل منتظم بين العسكريين الروس والأميركيين في سوريا، تمثّل في آلية تنسيق تُعرف باسم "آلية منع التضارب" (deconflicting mechanism)"، وقد أثبتت هذه الآلية فاعليتها العالية في تنظيم العمليات وتفادي الحوادث الميدانية. وقد قيّم الجانبان هذه التجربة بشكل إيجابي"

وعن مأساة اسقاط الطائرة الروسية المخصصة للمراقبة والاستطلاع "ايل 20" بصاروخ سوري صديق قال: ان "المأساة عام 2018 كانت نتيجة عمليات استفزازية نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي. وهي ممارسة لم تكن نادرة من قبل الجيش الإسرائيلي".

وعن احداث الساحل السوري قال ان "العالم اهتز بأسره جراء هذه الأحداث المروّعة التي شهدها الساحل العلوي ومحافظة كما في السويداء الدرزية بعد تغيير السلطة في سوريا. ومن المهم جدًا أن تُمثّل السلطة المركزية جميع مكونات الشعب".

اما على مستوى العناوين الدولية اتهم روداكوف "الطغمة النازية" التي استولت بصورة غير شرعية على السلطة في البلاد أشعلت الحرب ضد السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، قبل العملية العسكرية الخاصة. وبعد سنواتٍ من المحاولات الفاشلة لإيجاد تسوية سلمية للنزاع، اتخذت روسيا قرارها بإطلاق العملية".

وعما انتهت إليه "قمة الاسكا" بين الرئيسين بوتين وترامب قال روداكوف كان "محطة مهمة إذ تمخّضت عنه دفعة قوية نحو التوصل إلى تفاهماتٍ تُمهّد لانتقال مسار حلّ النزاع في أوكرانيا إلى الإطار السياسي – الدبلوماسي السلمي. وأن روسيا تواصل اتصالاتها المنتظمة مع الإدارة الأميركية في هذا الاتجاه، على الرغم من محاولات العسكريين الأوروبيين اليائسة إفشال الجهود السلمية التي يبذلها الرئيس ترامب.

وعن "قمة بكين" التي اوحت بنوع من الحلف بين روسيا والصين، قال انها تهدف الى "تعزيز التحالف الاستراتيجي بينهما بصورة منتظمة ومستمرة. وتستند إلى أسسٍ طبيعية نابعة من الجغرافيا".

وهل يعتقد ان القوانين والمواثيق الدولية في خطر جدي بعدما انتهكت في أكثر من منطقة في العالم قال روداكوف "إن روسيا تُؤكد بحزم ضرورة التزام جميع أعضاء المجتمع الدولي التزامًا صارمًا بمبادئ الشرعية الدولية، التي يُشكّل ميثاق الأمم المتحدة حجر الزاوية فيها".