Jul 20, 2025 6:55 AMClock
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روبيو: يجب أن تتوقف الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا

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