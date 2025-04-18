Apr 18, 2025 10:55 AMClock
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روبيو: واشنطن مستعدة للتخلي عن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا إلا إذا تلقت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك

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