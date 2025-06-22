Jun 22, 2025 5:08 PMClock
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روبيو: هذه ليست حرباً على إيران، والعالم اليوم أكثر أماناً واستقراراً ممّا كان عليه قبل 24 ساعة

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