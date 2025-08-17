Aug 17, 2025 5:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

روبيو لفوكس نيوز: الاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو الأصعب من بين كل الاتفاقات التي تمكنا من تحقيقها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o