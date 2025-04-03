Apr 3, 2025 12:54 PMClock
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روبيو في اجتماع الناتو: أريد أن أغادر هذا الاجتماع وكل عضو في الحلف قد التزم بتحقيق نسبة إنفاق دفاعي تصل إلى 5%

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