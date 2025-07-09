Jul 9, 2025 9:04 PMClock
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روبيو: فرضنا عقوبات على المقررة الأممية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان رداً على دفعها الجنائية الدولية لإجراءات ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين

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