Jul 16, 2025 4:59 PMClock
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روبيو عن الضربات الإسرائيلية في سوريا: نأمل أن نحصل على إحاطة عن الوضع لاحقا

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